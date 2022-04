Del audio a las letras: este viernes se lanza El Topo

Este viernes se lanza 'El Topo', libro que recolectará, en formato escrito, el podcast de Miguel Reyes que tiene el mismo nombre y por el que han pasado personalidades como Piedad Bonnett, Esperanza Gómez, Carolina Sanín, Sara Jaramillo, Alejandro Gaviria y Carlos Jacanamijoy.

“Nunca me imaginé que transcribir y editar once entrevistas fuera a parecerse tanto a parir un hijo. No imaginé que algo así requiriera tanta dedicación, fuerza de voluntad, paciencia, dolor, amor, aciertos, errores, dudas y tiempo", indicó el autor.

"No fue sólo transcribir y editar: sino revisar, corregir, volver a revisar, encontrar nuevos errores, hacer cuentas, darse cuenta de que las cuentas no daban, tachar, anotar, cortar, machetear, correr contra el tiempo, lidiar con frustraciones propias y externas, pero valió la pena", añadió.

El libro, que fue lanzado este viernes en Medellín, tendrá su lanzamiento también en Bogotá el próximo 3 de mayo, en la Biblioteca Los Fundadores en el Gimnasio Moderno, a partir de las 6:00 de la tarde.