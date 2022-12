Denuncian a EPS Salud Vida por muerte de bebé en Barranquilla

Víctima de una neumonía, para la que no habría recibido la atención adecuada por parte de la EPS Salud Vida, entidad con un proceso de liquidación por su mal servicio, murió un bebé de cuatro meses en el Hospital Niño Jesús, único centro de salud en el que le brindaron ayuda, según denunciaron sus padres.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Por su condición, el bebé requería una unidad de cuidados intensivos

en un centro de mayor nivel, pero su EPS no la consiguió a tiempo.

"Me lo dejaron morir, él necesitaba una UCI urgente, me dijeron que lo iban a llevar a La Misericordia, pero luego no,

entonces yo no sé qué pasó", dijo entre lágrimas el padre del niño, José Luis Guerra.

El bebé se encontraba en el hospital Niño Jesús desde el viernes y de su caso tenía conocimiento la Superintendencia de Salud, denunció su padre.