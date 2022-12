Denuncian maltrato animal durante Desfile de Arrieros en fiestas de Envigado

Hay indignación entre algunos animalistas del Valle de Aburrá por la realización del Desfile de Arrieros, dentro de la programación de las fiestas populares de Envigado, donde denuncian maltrato animal.

El concejal de Medellín y animalista Álvaro Múnera denunció maltrato animal con caballos que sacaron a las calles. Él soporta su denuncia en fotos y videos que publicaron en redes sociales.

“Esto es más incongruente aun cuando ya tenemos un acuerdo metropolitano de bienestar animal. Que Envigado dé las explicaciones, porque en el marco de ese acuerdo no cabe que lleven unas mulas todo un día al pavimento ardiendo, con este calor inclemente y con carga encima. No entiendo el mensaje y no me cabe en la cabeza”, dijo Múnera.

El concejal le solicitó al municipio de Envigado una explicación, pues asegura que en el Área Metropolitana se ha eliminado este tipo de eventos, incluso, los vehículos de tracción animal.

