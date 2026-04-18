Descubrió a su esposo en un restaurante con otra y se fue a los golpes: todo quedó en video

Una escena de celos que terminó en agresión física dentro de un restaurante luego de que una mujer descubrió a su esposo siéndole infiel. Las imágenes, captadas por uno de los comensales, evidencian el momento en que una mujer encara a su pareja tras encontrarlo.

La grabación inicia en medio de una discusión ya avanzada. La esposa, visiblemente alterada, le reclama al hombre por presuntas mentiras y situaciones que, según ella, evidenciarían una infidelidad. Frente a ellos, la otra mujer permanece sentada, intentando no involucrarse directamente en el intercambio verbal.

Sin embargo, la tensión escala en cuestión de segundos. En medio de los reclamos, la esposa lanza una bofetada contra el hombre, lo que provoca una reacción inmediata de sorpresa. La acompañante, por su parte, grita y se cubre el rostro, aparentemente para evitar ser identificada mientras algunos presentes comienzan a notar lo que ocurre.

El ambiente en el lugar cambia rápidamente. Varios trabajadores del establecimiento intervienen al percatarse de la situación e intentan persuadir a la mujer para que abandone el sitio. Aunque por momentos parece que logran contenerla, la situación vuelve a salirse de control.



En un movimiento inesperado, la mujer logra soltarse y se dirige directamente hacia la otra implicada. La toma muestra cómo la sujeta del cabello y la jalonea con fuerza, mientras la víctima grita pidiendo ayuda. La escena genera alarma entre quienes observan, y es en ese momento cuando el hombre y los empleados intervienen nuevamente para separarlas.



Este es el video

Tras varios segundos de forcejeo, finalmente logran apartarlas. La mujer agredida se levanta de su asiento entre lágrimas y decide retirarse del lugar, no sin antes dirigir una mirada hacia la cámara que registraba todo. El momento quedó registrado junto con un comentario del autor del video, quien afirma: “Yo pasé por eso”, frase que ha generado múltiples reacciones entre los usuarios.

En la parte final de la grabación, el hombre abandona la mesa para seguir a la mujer que se retira, mientras su pareja permanece siendo contenida por el personal del restaurante. El video concluye sin que se conozcan mayores detalles sobre lo ocurrido después.