Desgarrador relato de Mr. Black sobre día en que murió su hijo: “Me sigue doliendo"

El 30 de abril de 2022, los seguidores del artista cartagenero Mr. Black despertaron con una trágica noticia. Desde su cuenta de Instagram, el cantante de música champeta publicó un sentido mensaje en el que confirmó la muerte de su hijo, Edwin Antequera Meléndez. El joven sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras estaba haciendo deporte, dejando un vacío inmenso en la vida de su familia y de todos aquellos que lo conocían.

"Mi querido hijo, mi pedacito de alma, tu vida se ha apagado. Tu corazón no seguirá latiendo y el mío quisiera hacer lo mismo. No hay manera de superar esta pérdida. Contigo murió una parte de mí, pero el resto te sigue amando con la misma intensidad de siempre", expresó el artista en un emotivo mensaje.

Después de más de dos años de la trágica pérdida, Mr. Black decidió abrir su corazón y compartir más detalles sobre el fatídico día en el programa Se Dice De Mí. El artista de champeta aseveró que, al momento de la muerte de su hijo mayor, él estaba esperándolo para que escogiera la ropa que se iba a poner en su celebración de cumpleaños, la cual se daría tres días después.

"Fue muy duro, yo iba manejando el carro porque nosotros queríamos llegar a la clínica. Cuando lo vi ahí tirado... uno espera que se vaya alguien, pero no un hijo. Eso me duele, todavía me sigue doliendo, pero yo he tratado de mutar ese dolor a lo bueno. Lo tengo ahí como un ángel", comentó Mr. Black.

El cantante ha intentado sobrellevar esta tragedia buscando transformar su dolor en algo positivo. "He tratado de mutar ese dolor a lo bueno", afirmó el artista, describiendo cómo ha buscado mantener viva la memoria de su hijo y encontrar maneras de honrar su vida.