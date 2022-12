Detrás del proceso de paz hay una intención oscura: astróloga Adriana Azzi

La astróloga venezolana Adriana Azzi, una de las más acertadas en sus predicciones, estuvo en diálogo con Luna Blu para hablar sobre eventos que acontecerán este año en cuestiones políticas y sociales en América Latina y Norteamérica.

“Cuando predices tienes que estar muy frío, mantener un equilibrio y que tus emociones no influyan sobre la predicción”, comentó mientras revelaba algunas visiones acertadas de su país natal.

Adriana se refirió al proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba, entre el Gobierno y las Farc, y aseguró que aunque la firma de un acuerdo sea lo más anhelado por los colombianos, habrá un descontento porque detrás de este hay “intenciones oscuras” que se convertirán en decisiones “peligrosísimas” en cuanto a poderes políticos.

“El proceso de paz va a llegar a un final por sí mismo, un día se levantan de la mesa y no hay más. Yo veo un descontento y una intención oculta, va a haber una mujer que va a traer un conflicto en el futuro. Les estoy diciendo a los colombianos que ustedes no van a tener ninguna paz aunque tengan una firma, porque más allá hay una intención oscura y oculta. La paz no es lo que ellos están negociando, están negociando cargos peligrosísimos para el futuro de Colombia dentro de los poderes políticos. Es algo que se está preparando internacionalmente con energía destructiva que va a cambiar el mundo de los colombianos”, predijo.

Entre otros temas, Azzi habló de la relación de Venezuela con Colombia y dijo que habrá una ruptura bilateral, lo cual también afectará la relación de Cuba-Estados Unidos que se restableció a finales del año pasado.

“Va a salir a la luz pública el tema de la infiltración de gente en los Estados Unidos, de países árabes a través de Venezuela”, afirmó.

En cuanto a Venezuela, predijo que vendrá un cambio para ese país hacia el mes de octubre que se desatará debido a la crisis económica y social, por lo que si Nicolás Maduro sigue en el poder el país se iría a la quiebra legal. Además, advirtió que al presidente se le acusará por algo muy importante por lo que saldrá preso.

Escuche en esta entrevista más predicciones sobre otros países como Estados Unidos y Argentina.