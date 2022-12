Devuelven perro lazarillo de niña invidente que había desaparecido en Soledad

Gracias a la campaña que se viralizó en redes sociales con el numeral #Devuelvanatomas, fue regresado a su hogar el perro de una niña invidente de 14 años que había desaparecido desde la noche del domingo luego de que dos mujeres lo encontraran en la terraza de una casa y se lo llevaran en una moto.

El insólito robo del perro guía se produjo en el barrio Centenario en Soledad, Atlántico. Su nombre es Tomás, un canino lazarillo que acompaña, diariamente, a una niña invidente de ese municipio.

Dayana Martínez, madre de la niña aseguró que las mujeres que se llevaron la Tomás la contactaron por teléfono para regresarles a la mascota.

“Las personas que lo recogieron me contactaron por teléfono y me dijeron que ellas no querían problemas. Que lo recogieron porque lo vieron solo y ellas querían devolverlo porque las estaban tratando de ladronas”, contó Martínez.

La madre de la menor informó que fue citada en inmediaciones de un centro comercial donde una persona les entregó a Tomás como había acordado por teléfono con las mujeres que se lo llevaron.

La mascota ya se encuentra con su dueña, quien por redes agradeció la ayuda de quienes difundieron su mensaje.

