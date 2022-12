Digo lo que nadie se ha atrevido a decir: comediante Diego Camargo

Diego Camargo el actor y comediante samario habló en Mesa BLU sobre su carrera profesional y su cuarto show, que estrenará el 16 de diciembre.



“Este show busca que la gente se olvide de los problemas que tiene durante ese momento. Es un show muy bonito porque se debe ser muy honesto para decir todo eso que no nos atrevemos a decir”, dijo el actor.



Camargo dijo que sacará a relucir lo que siempre trata de hacer en sus presentaciones: “Siempre he tratado de ser el comediante que te dice lo que nunca te has atrevido a decir, es lo que me hace feliz”.



También comentó que no es muy fan de la Navidad, puesto que “es una época en que uno sufre mucho, porque hay melancolía, porque se gasta mucha plata”.



