¿Dónde ver los partidos en Barranquilla? El festival con pantalla gigante y artistas

En Barranquilla se habilitó un festival con pantalla gigante y zona de fiesta denominado Tribuna Club, que funcionará del 17 de junio al 19 de julio. Esta iniciativa busca concentrar a miles de aficionados en una experiencia que integra el deporte con gastronomía y espectáculos musicales en vivo durante las jornadas futbolísticas.

La oferta de entretenimiento musical incluirá la presentación de artistas internacionales y nacionales de salsa como Jerry Rivera, Tito Nieves y Maelo Ruiz. Asimismo, la cartelera contará con exponentes de género urbano como Luister La Voz, Hamilton, Lil Silvio & El Vega y Criss & Ronny, junto a los representantes de vallenato Diego Daza, Elder Dayán Díaz, Iván Villazón y Poncho Zuleta, bajo la producción de Metroconcierto.

Abren festival en Barranquilla para ver los partidos del Mundial Foto: suministrada

El evento está respaldado por la convergencia de firmas de licores como Buchanan’s, Don Julio y Smirnoff, las cuales desarrollarán activaciones temáticas, zonas de brindis y plataformas de debate digital sobre los compromisos deportivos. Adicionalmente, compañías como Coca-Cola ofrecerán espacios para el intercambio de láminas, Michelob Ultra se sumará a las celebraciones y la propuesta de comidas locales estará liderada por Cucayo.



Horarios y cómo comprar boletas

Las puertas del recinto abrirán al público de jueves a domingo durante toda la temporada, además de habilitar jornadas especiales para los encuentros de mayor relevancia en el calendario. La venta de las entradas se gestiona formalmente a través de la plataforma Metroticket, la cual dispone de tarifas de preventa disponibles hasta completar el 30 % del aforo total diseñado para este espacio.