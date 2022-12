Dos actores, padre e hijo, testigos de la evolución de la televisión colombiana

nació, cómo, en medio de la improvisación, se comenzó a forjar la pantalla chica en nuestro país y, otro, hace parte de una nueva generación de actores que continuarán el legado de quienes iniciaron este proyecto.

Ambos, estuvieron en Mesa BLU, en donde hablaron de sus inicios en la televisión, de sus personajes y de lo difícil que es encarnar a otro.

“Uno como persona no existe. Uno es actor y a la hora de la verdad pone a vivir a los personajes. Cuando empecé a vivir, cuando era adolescente yo no tenía la más remota idea de qué hacer, de quién era ni como me llamaba ni para qué servía. Necesitaba apersonarme y desde que apareció el teatro me definí. Me dio la identidad”, dijo el actor.

“Yo realmente empecé a los 20 años y a los 40 años lo único que había hecho era teatro. A esa edad empecé a hacer teatro con gente que había hecho teatro para la televisión y de ahí en adelante pasaron como 30 años de recorrido”, dijo Angarita padre.

Agregó que lo primero que hizo en televisión fue una adaptación de “Un poeta de ayer y una niña de hoy” de Víctor Mallarino.

“Realmente yo no tenía programado trabajar para televisión. Todo era perentorio, era de prisa había que moverse”, dijo al agregar que para él “no era problema un personaje”.

Por su parte, Gustavo Angarita Jr dijo que su interés era estudiar cine, pero terminó en el radio teatro y eso lo enfocó por la actuación.

“Tuve mucha suerte de calar en las mejores producciones y ese fue el espaldarazo de mi papa que él me dio. Me ayudó con los productores para continuar”, dijo al agregar que “tiene escuela de teatro”.

Agregó que empíricamente ha logrado también escalar a ser realizador.