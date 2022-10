Dos políticos del Atlántico habrían violado cuarentena para asistir a una pelea de gallos

Con tapabocas se observa al senador Eduardo Pulgar, del Partido de la U, en una pelea de gallos que fue grabada y se ha hecho viral en redes sociales. Es este elemento de protección en tiempos de coronavirus lo que hace pensar, de entrada, que el congresista recientemente habría violado la medida de aislamiento social obligatorio para participar en esta cuestionada práctica popular.

El senador Eduardo Pulgar y el alcalde de Santo Tomás, Tomás Guardiola, participando en un hecho espantoso de maltrató animal.



Sin embargo, el senador Pulgar ha dicho públicamente que el video no es reciente, sino grabado en febrero. En este mismo sentido, se pronunció el alcalde de Santo Tomás, Atlántico, Tomás Guardiola, quien aparece junto al congresista.

El alcalde tomasino reconoció que estuvo en esa finca en el municipio de Polonuevo, pero no fue hasta allí para participar en la pelea de gallos, sino, según él, para atender una cita del congresista, relacionada con asuntos políticos en medio de la gestión de recursos para la población de Santo Tomás.

Y aunque se ve gente con tapabocas, el mandatario municipal insistió en que el encuentro se dio el pasado mes de febrero, cuando no se había decretado el confinamiento por parte del Gobierno Nacional.

"Eso fue a finales de febrero, cuando yo llegué él estaba en esa pelea de gallos y yo esperé (a que él se desocupara). Yo soy muy respetuoso de eso, pero la verdad es que no me gusta, no soy 'gallero', no tengo gallos ni nada de eso", dijo.

En este sentido, el alcalde de Santo Tomás dijo estar dispuesto a atender cualquier investigación que los entes de control deseen aperturar por esta situación.

"No me han notificado nada, pero si en determinado momento llegan a abrir una investigación, responderé con toda la tranquilidad, porque yo sé que en ningún momento se violó la Ley ni ninguna disposición legal", agregó.

Este caso se suma al del presidente del Concejo del municipio de Aracataca, Magdalena, José Fernando Oliver, quien también quedó registrado en video este fin de semana cuando, supuestamente, intentaba huir de la Policía.

En el video se observa cuando el concejal se quita los zapatos y atraviesa el río Aracataca junto a un grupo de personas, que al parecer departía en medio de la cuarentena en una finca, adonde llegó la Policía a poner orden, tras ser alertada por la realización de una pelea de gallos y una parranda.

El coronel Samir Pava Ávila, comandante de la policía en Magdalena, señaló que adelantaron operativos en Aracataca por posible violación a la cuarentena y se inmovilizaron varias motos, sin embargo, dijo que ahora le corresponde a otra instancia judicial analizar los vídeos.

Y, como si fuera poco, en Valledupar también fueron capturadas 16 personas que fueron encontradas dentro de una casa en una pelea de gallos. Fueron multadas y judicializadas por violar las medidas sanitarias previstas para controlar la pandemia.