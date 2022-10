Draco Rosa exalta en Hay Festival importancia de plantas para una vida sana

Draco Rosa escribió este libro después de padecer y superar un cáncer de estómago y un linfoma Non-Hodgkin's, lo cual lo hizo reflexionar sobre sus hábitos alimenticios y lo llevó a optar por una vida sana a través de una alimentación a base de plantas.



"La enfermedad me dejó gratitud y el tema de la espiritualidad; me acercó a la oración y supe que hay una fuerza más allá, que no hay tiempo", rememoró Draco Rosa.



El libro es una especie de recetario con el que acompañado por su nutricionista, Nena Niessen, quiere difundir los beneficios de mantener una alimentación a base de plantas como manera de prevenir la aparición de enfermedades como el cáncer.



"En el tema de las plantas lo importante es prevenir", afirmó.



Este puertorriqueño que nació en Nueva York en 1969 y comenzó su exitosa carrera artística en el grupo juvenil "Menudo" ha sido el compositor de grandes éxitos como 'Livin' la vida loca', que su compatriota Ricky Martin cantó en la inauguración del Mundial de fútbol de 1998.



De otro lado, Draco Rosa confesó que pese a ser estadounidense escribe sus canciones en español porque "el castellano es incomparable, es lo más fino que puedes encontrar, es como el vino tinto que te quieres tomar".



Pese a que sus composiciones han sido calificadas en algún momento como poco comerciales, he incluso recordó que alguna vez un agente le dijo que él era su peor enemigo en el campo comercial, Draco Rosa confesó que escribe temas que le gusten, "los tengo que sentir".



Finalmente, el exitoso cantante manifestó que lo importante de la vida es "buscar la paz y la tranquilidad" y aseguró que actualmente esa es su mayor prioridad.