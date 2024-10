Duro dardo de Luisito Comunica a MrBeast: "No voy a ir a ser ninguneado"

El famoso mexicano Luisito Comunica ha construido una comunidad mundial en torno a sus viajes, que, en sus videos, retrata para que las personas conozcan lugares muy apartados de la cotidianidad, por eso, ha logrado relacionares con creadores de contenido de talla mundial.

Por tal razón, lo normal ha sido verlo invitado a grandes eventos, pero en uno que sucedió hace poco no estuvo. Y es que el reconocido estadounidense MrBeast hizo un video al cual llamó a 100 creadores de contenido en donde estuvieron Ibai Llanos, Rubius, Spreen y Quackity, cuatro personas hispanohablantes, pero en los invitados también estuvo el youtuber mexicano, pero que decidió rechazar la invitación.

"Fui invitado y muy amablemente rechacé la invitación, meramente porque... Mira, ya van a decir en los comentarios que qué mam... soy, pero escuchen mi postura", contó en diálogo con el podcast Slobotzky en YouTube.

Luisito dijo que eso es “regalar tiempo” a cambio de nada. De ejemplo puso el caso de YouTube Rewind en donde se reúnen muchas personas durante días y que a la final termina siendo “una rogada de cámara”, es decir, esperando salir más de 1 segundo en un video de al menos 3 minutos, lo cual se convierte algo complejo.

“Wey. Nuestros panas hispanos que fueron, tres segundos salieron en el video. Rubius creó que salió 7 segundos (…) Al final fuiste a otro país, le regalaste 2-3 días a otro creador para que te pongan 5 segundo y todo el video son los youtuber gringos que son los que traen views. No voy a ir a otro país para que me estén ninguneando, me estén ahí molestando. Que la foto que subiste a Instagram que te ven bien cabrón, la verdad es que lo viste pasar y le dijiste: ‘Una foto rápido’, wey, un placer ser amigo y no sabe quién eres”, puntualizó.