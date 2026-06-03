Abren 100 vacantes para maestrías en tecnología: tendrán validez en Estados Unidos

Miles de profesionales colombianos que buscan fortalecer su perfil académico y mejorar sus oportunidades laborales tienen una nueva alternativa para acceder a estudios de posgrado. Una alianza entre el sector privado y varias alcaldías y gobernaciones del país abrió una convocatoria con 100 becas para cursar maestrías virtuales en áreas de tecnología y negocios, programas que además cuentan con doble titulación y posibilidades de validación en Estados Unidos.

La iniciativa busca ampliar el acceso a la educación avanzada en un momento en el que las especializaciones y maestrías ganan cada vez más relevancia en el mercado laboral. Según los organizadores, la convocatoria está dirigida a profesionales de cualquier disciplina y estará abierta hasta el próximo 24 de junio.

Maestrías en tecnología y negocios serán prioridad en la convocatoria

Los estudios se desarrollarán de manera virtual a través de la Universidad UDAVINCI y tendrán un enfoque orientado a las áreas con mayor demanda laboral en la actualidad.



“En Colombia el talento sobra, lo que falta es acceso. Por eso nos aliamos con las administraciones locales para que un profesional pueda dar el salto a una maestría con lectura internacional sin que el costo sea la barrera”, explicó Camilo Arias, director de Alianzas de EDUCA EDTECH Group.

Entre los programas disponibles se encuentran maestrías en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Seguridad Informática, Sistemas Computacionales, Administración, Finanzas, Tecnología Educativa, Marketing, Gestión de Proyectos, Transformación Digital y Analítica de Datos.

“Priorizamos tecnología y negocios porque son las competencias que hoy se pagan y se buscan en cualquier mercado. Un egresado en analítica de datos o inteligencia artificial puede competir por vacantes que antes parecían lejanas”, agregó Arias.

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Referencia estudiantes de posgrados. Suministrada.

Títulos tendrán validez internacional y opción de equivalencia en Estados Unidos

Uno de los principales atractivos de la convocatoria es la posibilidad de que los títulos obtenidos puedan ser evaluados bajo parámetros académicos reconocidos en Estados Unidos.

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“Estudiar en Colombia y que el título sea susceptible de ser validado en Estados Unidos ya no es un sueño”, destacó Arias al referirse al alcance internacional de estos programas.

No obstante, los organizadores aclararon que la validación no implica una contratación automática ni garantiza la admisión en universidades estadounidenses. Cada institución o empleador define sus propios requisitos para aceptar títulos obtenidos en el exterior.

Cómo postularse a las 100 becas para maestrías

El proceso de inscripción se realiza de manera virtual en www.alcaldiascol.com y requiere que los interesados presenten diploma y certificado de notas de pregrado, documento de identidad y participen en una entrevista.

Los cupos serán asignados por orden de llegada, previa verificación de requisitos y evaluación del potencial de impacto social de cada candidato.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 24 de junio, mientras que las clases comenzarán en julio. Los programas tendrán una duración aproximada de entre 12 y 15 meses, y los beneficiarios recibirán orientación para adelantar el proceso de convalidación de sus títulos en Colombia una vez finalicen sus estudios.

La iniciativa busca acercar oportunidades de formación internacional a profesionales de ciudades como Bogotá, Soacha, Bucaramanga, Neiva y varias regiones del país, en momentos en que las habilidades relacionadas con tecnología, datos e inteligencia artificial son cada vez más valoradas por las empresas.