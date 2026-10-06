Bogotá ofrece 100 becas para pregrados, maestrías y doctorados: así puede postularse

Los habitantes de Bogotá que estén buscando iniciar una carrera profesional o continuar con estudios de educación superior podrán acceder a una convocatoria que ofrece 100 becas para programas de pregrado, maestría y doctorado.

La iniciativa es desarrollada por la Secretaría Distrital de Gobierno, en alianza con EDUCA EDTECH, en el marco del Congreso de la Bogotaneidad 2026.

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¿Cuántas becas se entregarán?

Del total de oportunidades disponibles, 30 serán para programas de pregrado, 40 para maestrías y 30 para doctorados.



La convocatoria está dirigida a personas que residan en Bogotá y cumplan con los requisitos académicos establecidos para cada nivel. Los interesados podrán iniciar el proceso de inscripción a través de alcaldiascol.com, donde deberán registrar sus datos, escoger el programa académico y seleccionar la institución de su preferencia.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar?

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Para quienes aspiren a un pregrado será necesario acreditar el título de bachiller. En el caso de las maestrías, los candidatos deberán haber culminado un programa de pregrado, mientras que para acceder a un doctorado deberán contar con una maestría oficial.

Además, los postulantes tendrán que presentar documento de identidad, hoja de vida y los respectivos soportes académicos. En el proceso de selección también se tendrá en cuenta la participación comunitaria, social o profesional de cada aspirante y el impacto que haya generado o proyecte generar en Bogotá.

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“La ciudad necesita personas que puedan seguir formándose sin tener que desconectarse de su trabajo, sus familias o sus comunidades. Por eso, esta convocatoria busca abrir alternativas tanto para quien quiere dar el primer paso hacia una carrera profesional como para quienes ya tienen estudios y necesitan avanzar hacia una maestría o un doctorado”, explicó Tatiana Fuentes, gerente de EDUCA EDTECH y quien lidera la operación de las becas.

¿Qué programas académicos están disponibles?

La oferta incluye áreas como ingeniería de software, sistemas computacionales, seguridad informática, automatización, administración, economía, finanzas, educación, psicología, comunicación, ciencias políticas y derecho, entre otras.

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Todos los programas serán completamente virtuales. Los pregrados tendrán una duración aproximada de 36 meses; las maestrías, entre 12 y 15 meses, y los doctorados, cerca de 36 meses.

Los programas serán ofrecidos por UDAVINCI, de México, y e-Campus University, de Italia. Los títulos serán expedidos por estas instituciones y, si el estudiante requiere su reconocimiento oficial en Colombia, deberá realizar individualmente el correspondiente trámite de convalidación.

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Las inscripciones estarán abiertas hasta el 25 de octubre de 2026, aunque la convocatoria podría cerrar antes si se asignan todas las becas disponibles.

