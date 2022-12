Duque acepta petición de estudiantes para que representante de MinHacienda participe en diálogo

El presidente Iván Duque aceptó en BLU Radio la petición de los estudiantes de las universidades públicas de llevar a un representante del Ministerio de Hacienda a la mesa de diálogos, que se reanudarán el próximo lunes.

“Nosotros no tenemos problema en que vaya alguien del Ministerio de Hacienda y de otros ministerios”, añadió el jefe de Estado en Mañanas BLU.

El primer mandatario agregó que la discusión no es por un “tira y afloje de dinero”, sino ir mucho más allá y permitir, por ejemplo, que los estudiantes colaboren con sus propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo.

“La mesa que se ha constituido no es una mesa de coyuntura. Espero que sirva para que estudiantes y maestros nos hagan planteamientos de cara al plan de desarrollo. La conversación de parte del Estado tiene que ser siempre abierta y no sobre la base de aproximar porque hay o no hay paro. Eso quiere decir, que primero valoro que está haciendo la ministra de Educación para la reunión del lunes”, puntualizó.

