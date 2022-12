Estudiantes dicen que tras marchas de este jueves evaluarán si van a paro nuevamente

En entrevista con BLU Radio, el líder estudiantil Alejandro Palacio explicó los motivos por los que marcharán este 10 de octubre.

De acuerdo con Palacio, una de las razones principales es el incumplimiento con los recursos para ciencia y tecnología que, según lo pactado, corresponden a 300.000 millones de pesos anuales de los saldos presupuestales apropiados y no comprometidos para un total de 1,2 billones en cuatro años.

El estudiante señala que para 2019 solo se han destinado 78.000 millones de pesos y, además, dijo que se han cambiado las condiciones para cumplir en materia presupuestal.

“La ministra nos cambia el marco fiscal de mediano plazo para que nuestra propuesta no pueda hacerse realidad. Hemos demostrado cómo el histórico de saldos presupuestales apropiados y no comprometidos en Colombia desde el día de hoy hasta hace 20 años atrás siempre ha permitido que salgan los 300.000 millones en caso tal de que estuviera esa cláusula. El Gobierno Nacional hizo esa jugada para no darle ese recurso a los estudiantes”, explicó.

Otra de las causas de la movilización es la denuncia de corrupción en varias instituciones.

“Queremos movilizarnos en contra de la corrupción en universidad pública, escasos recursos de la educación no pueden terminar en cuentas de politiqueros, en prostíbulos y pagando cuentas de Netflix, lo de la Distrital solo es la punta del iceberg”, agregó.

Alejandro Palacio aseguró que

no han contemplado paro y lo evaluarán más adelante.

