"La tecnología debe salir de los laboratorios": Dolly Montoya sobre la reforma a la educación

La exrectora de la Universidad Nacional aseguró que el país debe fortalecer los mecanismos que permiten convertir la investigación académica en soluciones para el Estado, las regiones y el sector productivo.

En medio del debate sobre la reforma a la educación superior que prepara el Gobierno Nacional, la exrectora de la Universidad Nacional Dolly Montoya hizo un llamado a fortalecer la transferencia de conocimiento como una herramienta para impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico del país.

A través de un hilo publicado en su cuenta de X, Montoya afirmó que las universidades públicas no pueden limitarse a producir investigaciones, sino que deben contar con mecanismos para llevar ese conocimiento a resolver problemas reales.

“La universidad pública no puede limitarse a producir conocimiento; también debe ponerlo al servicio del país. La investigación tiene sentido cuando logra transformar realidades y resolver problemas de la sociedad”, escribió.



Según la exrectora, la legislación colombiana contempla desde hace décadas figuras que permiten conectar la academia con el Estado y el sector productivo, facilitando la ejecución de proyectos de ciencia, tecnología e innovación.

Dolly Montoya Foto: @DollyMontoyaUN

Como ejemplo mencionó a Rotorr, corporación creada durante su rectoría para facilitar la transferencia de conocimiento desde la Universidad Nacional hacia entidades públicas y otros sectores.

“Uno de esos mecanismos fue Rotorr. Su propósito nunca fue beneficiar a personas, sino crear un puente para ejecutar proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Los recursos obtenidos se reinvierten en investigación, capacidades institucionales y en fortalecer la Universidad Nacional”, afirmó.

Publicidad

Montoya sostuvo que buena parte de las críticas contra este tipo de organizaciones han desconocido su propósito y el marco legal que las respalda. A su juicio, lejos de debilitar la universidad pública, estos modelos permiten que la investigación genere un mayor impacto social, facilite la innovación y contribuya a fortalecer financieramente las capacidades científicas de las instituciones.

“Estigmatizar este tipo de modelos es cerrar oportunidades para que la universidad pública contribuya aún más al desarrollo de Colombia”, concluyó.

Las declaraciones reabren un debate de fondo sobre uno de los mayores retos del sistema de ciencia y tecnología en Colombia: lograr que el conocimiento generado en las universidades no permanezca únicamente en artículos científicos o laboratorios, sino que se transforme en soluciones concretas para el Estado, las empresas y los ciudadanos.