Miles de migrantes venezolanos podrían acceder a permisos especiales para educación

A través de un proyecto de decreto, el Ministerio de Trabajo muestra su plan para regularizar a los migrantes venezolanos con el fin de que puedan acceder al sistema educativo en los niveles de preescolar, básica, media “y en lo referente a la formación para el trabajo articulada con la media, así como al reconocimiento de aprendizajes previos a través de la evaluación y certificación de competencias”.

Según información de Migración Colombia, para junio de 2019, 1.408.055 venezolanos estaban en Colombia y 665.665 de ellos no poseía un documento migratorio válido para permanecer en el país.

Por un lado, la cartera propone la creación del Permiso Especial de Permanencia para el sector educación (PEP-E) dirigido a los venezolanos que ya están matriculados en el sistema educativo del país, pero que están irregulares en el territorio, y que servirá como documento de identificación. Este solo se les entregará a los venezolanos que estén matriculados en el Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT, en calidad de estudiante en los niveles preescolar, básica o media; que no tengan antecedentes judiciales; que no sean sujeto de medidas de expulsión o deportación vigentes; que no tengan otro Permiso Especial de Permanencia; que no posean visa.

Por otro lado, el ministerio también habla de un Permiso Especial de Permanencia para la formación y el reconocimiento de aprendizajes previos (PEP-FR) para los venezolanos que ya están matriculados en “la formación para el trabajo, incluyendo la articulación con la educación media de esta última, o que deseen acceder al reconocimiento de aprendizajes previos a través de la evaluación y certificación de competencias, y que no poseen un documento de identificación válido en el territorio nacional”. En este caso, los requisitos son los mismos que los del PEP-E, salvo por el primero, que es estar registrado en el SENA y que lo hayan seleccionado para cursar un programa de formación técnico laboral.

Según la información de la cartera, este decreto no tiene ningún impacto económico adicional sobre las finanzas del Estado ni para los particulares.

