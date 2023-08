“Nunca he dejado de ser profesor”: Sergio Fajardo estrena podcast en Bumbox

El exalcalde, exgobernador y dos veces candidato presidencial, Sergio Fajardo, deja su faceta como político y vuelve a la de educador de la mano de BumBox , plataforma en la que estrenará un podcast llamado “El profesor”.

En una entrevista con Mañanas Blu, Fajardo habló sobre su nuevo proyecto y su pasión por la educación. “Nunca he dejado de ser profesor”, dijo, y explicó que su podcast será un espacio para conversar con personas de diferentes ámbitos sobre la educación y su importancia en la sociedad.

“La educación es un bien público imprescindible y fundamental en la transformación de nuestra sociedad. La educación es sinónimo de esperanza y oportunidades. Representa la posibilidad de un cambio positivo, una forma de romper el statu quo, y avanzar en el desarrollo social, económico y cultural de nuestra sociedad”, dijo Fajardo.

Fajardo también habló sobre su experiencia como profesor y cómo la educación ha sido parte de su vida desde que era un niño.

“Yo soy profesor en el Tecnológico de Monterrey. Yo me gano la vida como profesor y toda la vida he sido. ¿Qué es diferente, por ejemplo, a la persona que ha dado una clase, una materia? No, es que yo vivo como profesor y es una forma de relacionarse con el mundo”, dijo.

“El profesor” es un nuevo espacio para conversar sobre la educación en Colombia y el mundo. Es un espacio para escuchar las voces de diferentes personas sobre la importancia de la educación y su papel en la transformación de la sociedad. Es un espacio para aprender y crecer.

Aquí puede escuchar el podcast "El profesor".