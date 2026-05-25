Open English entregará 100 becas en Medellín para aprender inglés: ¿cómo aplicar?

El aprendizaje de un segundo idioma se ha transformado en una herramienta clave para abrir puertas laborales y culturales en Colombia. En Medellín, esta apuesta ha salido de los salones de clase tradicionales para tomarse los espacios públicos, las bibliotecas y los barrios de la ciudad. En el marco de esta estrategia, la reconocida plataforma Open English anunció una alianza para entregar 100 becas educativas a los habitantes de la capital antioqueña.

Esta iniciativa se suma al proyecto local 'Medellínglish', el cual busca fortalecer el bilingüismo en las comunidades a través de talleres gratuitos denominados Clubes de Inglés. Con este incentivo, se espera motivar a los ciudadanos a dominar una nueva lengua sin que el bolsillo sea un impedimento.

¿Cómo aplicar a las becas de Open English en Medellín?

Para acceder a uno de estos 100 cupos gratuitos que otorgará la plataforma virtual, las personas deben formar parte activa de los Clubes de Inglés de la Alcaldía de Medellín. A diferencia de una convocatoria abierta por internet, este beneficio se ha diseñado como un reconocimiento directo al esfuerzo de los ciudadanos.



Las becas se asignarán bajo los siguientes criterios y condiciones del programa:



Público objetivo: Se premiará exclusivamente a los participantes destacados de los Clubes de Inglés que demuestren la mayor constancia y el mejor desempeño en los talleres.

Se premiará exclusivamente a los participantes destacados de los Clubes de Inglés que demuestren la mayor constancia y el mejor desempeño en los talleres. Espacios de participación: Los interesados deben asistir a las actividades programadas en las 24 bibliotecas públicas vinculadas, las cuales cubren 14 comunas y los cinco corregimientos de la ciudad.

Los interesados deben asistir a las actividades programadas en las 24 bibliotecas públicas vinculadas, las cuales cubren 14 comunas y los cinco corregimientos de la ciudad. Metodología de los clubes: Los talleres funcionan de forma permanente, permitiendo a los usuarios conversar, trabajar en grupo y avanzar a su propio ritmo sin costo alguno.

Los talleres funcionan de forma permanente, permitiendo a los usuarios conversar, trabajar en grupo y avanzar a su propio ritmo sin costo alguno. Beneficio final: Los ganadores recibirán acceso a la plataforma complementaria de Open English, que cuenta con profesores nativos y herramientas tecnológicas avanzadas.

Open English da becas a estudiantes en Medellín Suministrado

Impacto de los Clubes de Inglés en las comunas

La estrategia comunitaria ha mostrado un balance positivo desde su implementación, logrando acercar el idioma a poblaciones de todas las edades. El programa, que arrancó en octubre de 2025 en 10 bibliotecas públicas, ha crecido significativamente para este año 2026.

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Hasta la fecha, se han dictado 1.084 Clubes de Inglés, beneficiando a más de 7.800 niños, jóvenes y adultos mayores en Medellín. Para el presente año, las autoridades locales proyectan expandir la cobertura con la meta de impactar a más de 15.000 usuarios en todo el territorio de la capital antioqueña.

Tecnología y profesores nativos al alcance de la comunidad

Andrés Moreno, CEO y fundador de Open English Suministrado

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La incorporación de Open English a este proyecto público-privado busca elevar el nivel técnico del aprendizaje mediante el uso de inteligencia artificial y el contacto con docentes extranjeros. El fundador y CEO de la compañía, Andrés Moreno, resaltó la importancia de democratizar la educación en los sectores populares.

“En Open English hemos comprobado que el modelo AI + Teacher permite que más estudiantes participen activamente durante la clase, practiquen más y ganen confianza con acompañamiento humano y tecnología. Por eso, aprender inglés no puede ser un privilegio reservado para unos pocos. Cuando una ciudad como Medellín lleva estas oportunidades a sus bibliotecas, barrios y comunidades, abre una puerta real para que más personas se conecten con el mundo, accedan a mejores oportunidades y cuenten su historia desde Medellín hacia nuevos escenarios”.

