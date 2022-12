Polémica por préstamos del Icetex para estudiar en universidades no acreditadas

Alejandro Venegas, presidente del Icetex, se pronunció frente a la polémica que se armó en el país por la concesión de préstamos estudiantiles en planteles que no cuentan con acreditación por parte del Ministerio de Educación.



Las críticas se dan desde algunos sectores de opinión que consideran que la decisión legitima las llamadas ‘universidades de garaje’.



“Lo primero que toca decir es que la restricción para colocar nuevos créditos educativos en programas e IES solamente acrditadas fue solamente para el primer semestre de 2018”, declaró Venegas.



“El Icetex venía prestando de forma amplia a todas las instituciones del país, a todas las instituciones de educación superior que cumplieran con el registro calificado, con la personería jurídica que otorga el Ministerio de Educación”, agregó.



“¿Qué fue lo que se revisó e impactó en el este primer semestre? Es que hubo muchas regiones donde los jóvenes no pudieron acceder a la educación superior porque la oferta acreditada no llega allá. Eso lo que estaba limitando era el acceso a la educación superior”, defendió el funcionario.



“Por eso ampliamos nuevamente el espectro, pero siempre en la lógica de seguir trabajando en calidad”, añadió.



