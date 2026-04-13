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Blu Radio  / Sociedad  / Educación  / UdeA: sanciones contra médicos que, con gafas inteligentes, hicieron trampa en examen de admisión

UdeA: sanciones contra médicos que, con gafas inteligentes, hicieron trampa en examen de admisión

Fraude tecnológico en la Universidad de Antioquia desata debate sobre ética médica y controles académicos

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MinEducación anuncia sanciones contra médicos que hicieron trampa en examen de admisión
Imagen de referencia ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de abr, 2026

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