El 2 de febrero se reunirán los ministros de Salud de América Latina por Zika

Será el próximo 2 de febrero en Montevideo, Uruguay, donde se darán cita los ministros para buscar una solución al virus.



El ministro de Salud colombiano, Alejandro Gaviria, dijo que el presidente Juan Manuel Santos le confirmó la reunión.



“El presidente me dijo que hay una reunión planeada de ministros de Salud de toda América Latina, 2 de febrero. Este es un problema global, no solamente de Colombia, afecta a más de 20 países de nuestra región”, manifestó el jefe de la cartera.



El ministro aclaró que por el momento no hay posibilidad de que el virus del Zika llegue a Bogotá y que se trata solo de especulación.



Añadió que tampoco existe posibilidad de que el virus sea transmitido a través de las vías sexuales.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-La canciller colombiana Maria Ángela Holguín aseguró que la paz de Colombia beneficiará a la región, pero sobre todo a los países fronterizos.



-El procurador Alejandro Ordóñez anuncia gira internacional, para contrarrestar las supuestas mentiras que ha venido diciendo el gobierno con respecto al proceso de paz.



-Hay alerta en el río Atrato, uno de los más caudalosos del mundo que ahora tiene menos de la mitad de su profundidad normal.



-Gobernadores del país coinciden con el mensaje del máximo jefe de las Farc, alias 'Timochenko en el que dice que el marco del posconflicto debe eliminar las brechas sociales.



-Fue capturado un hombre armado en las cercanías del parque EuroDisney en la ciudad de París.