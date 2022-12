“El actor tiene que trabajar para que la gente le crea”: Carlos Muñoz

El actor Carlos Muñoz habló En Blanco y Negro de cómo fue su llegada a la televisión colombiana y de los retos que ha tenido que atravesar en su profesión.

“Todos los personajes en esto de la televisión son difíciles. Interpretar a otra persona es difícil. Hacer uno personajes, meterse en él, darle vida, personalidad y hacerlo creíble es completamente difícil. Eso no es vestirse de bata blanca y ya ser el doctor Rodríguez”, dijo al recordar de su personaje del padre Pio Quinto Quintero en San Tropel.

Al respecto de esta producción dijo que fue muy acertado al representar un personaje “y no fallar”, sobre todo si se tiene en cuenta que Colombia siempre se ha distinguido por ser un país ligado a las tradiciones católicas.

“El actor esencialmente tiene que preocuparse por algo que es definitivamente importante y que de pronto no todos los actores no lo tienen en cuenta: tienen que trabajar para que la gente les crea. Tiene que ser personajes creíbles, no que den la sensación de que está actuando, de que está posando”, manifestó.

Continuó diciendo que el actor tiene que “creerse el personaje y transmitirle esa verdad para que la gente lo reciba”, dijo.