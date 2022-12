El disgusto del padre Linero por invitación del ‘Tino’ a su finca

En su cuenta de Twitter, el exfutbolista Faustino Asprilla, en tono de broma, invitó a Alberto Linero a su finca, una invitación que no le cayó bien al exsacerdote, quien se mostró molesto por las menciones que le ha hecho anteriormente Asprilla en esta red social.



“He sido muy respetuoso con el Tino, pero parece que decidió perratearme. Por ejemplo, no me pueden juntar con ‘La Madame’"

En el trino, Asprilla, también invitaba a Maluma, de quien se especuló este jueves que se retiraría de la música, algo que el mismo cantante negó.

En ocasiones anteriores, Asprilla ya había invitado a Linero a su finca, pero lo hizo en un tono que muchos consideraron irrespetuoso.

Padre @PLinero, ya que ingreso a mi combo, lo invito a un retiro en mi finca para enseñarle unas cositas. pic.twitter.com/tARLQbkhiW — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) September 6, 2018

