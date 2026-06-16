El estilo personal se consolida como una nueva expresión del lujo contemporáneo

En un contexto donde las tendencias evolucionan con rapidez y las formas de consumo se transforman, el estilo personal emerge como una de las manifestaciones más relevantes de identidad y sofisticación. Más allá de seguir modas pasajeras, el lujo contemporáneo encuentra valor en aquello que permanece: las decisiones conscientes, los detalles cuidadosamente elegidos y la manera en que cada persona construye su propia narrativa.

Esta visión cobra especial relevancia durante el Mes del Padre, una fecha que invita a reflexionar sobre los vínculos, los rituales de celebración y los objetos que acompañan momentos significativos. La autenticidad, la dedicación y la capacidad de crear experiencias memorables se convierten en elementos centrales de una nueva forma de entender el lujo.

La propuesta nace de la conexión entre dos universos que comparten una mirada sobre la permanencia y el trabajo artesanal. La moda, la gastronomía, los accesorios y los rituales personales hacen parte de una conversación más amplia sobre cómo las personas expresan su identidad a través de elecciones que trascienden el tiempo.

El valor de lo atemporal frente a las tendencias

Durante décadas, el diseño y la artesanía han encontrado en los detalles una forma de construir piezas con significado. En esta perspectiva, el lujo deja de estar asociado únicamente a la exclusividad y se relaciona con la historia detrás de cada creación, el conocimiento acumulado y la dedicación necesaria para alcanzar un resultado excepcional.



“La verdadera sofisticación está en aquello que representa quién eres, en los elementos que tienen una historia y que se convierten en parte de tu identidad”, es la idea que acompaña esta conversación sobre el estilo como una expresión personal. La permanencia se convierte así en un atributo clave dentro de las nuevas formas de apreciar el lujo.

La alianza desarrollada entre Johnnie Walker Blue Label y Mario Hernández parte de este concepto compartido: reconocer el valor de la autenticidad y de los procesos que requieren tiempo, precisión y experiencia. La colaboración reúne dos perspectivas alrededor de una misma idea: mientras las tendencias cambian, el estilo construido desde la esencia personal permanece.