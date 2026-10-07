El pádel no para de crecer en Colombia: Bogotá recibirá a varias de sus grandes estrellas

Aunque el pádel es relativamente reciente si se compara con otros deportes de gran alcance como el fútbol o el tenis, rápidamente dejó de ser una disciplina de nicho para convertirse en uno de los deportes con mayor expansión en la actualidad. En Colombia, y según cifras de la Federación Internacional de Pádel (FIP), más de 75.000 personas ya han tenido contacto con este deporte en el país y cerca de 25.000 lo practican de manera recurrente.

La infraestructura en el país también está avanzando al mismo ritmo, pues el territorio nacional cuenta con 687 canchas y 233 clubes distribuidos en más de 50 ciudades, una expansión que ayuda a explicar por qué cada vez aparecen más torneos, academias y espacios dedicados exclusivamente a esta disciplina.

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Ese auge tendrá uno de sus momentos más visibles en noviembre, cuando Bogotá reciba a varias figuras que han marcado la historia reciente del pádel internacional en el Colombia Padel Fest 2026 (CPF).

¿Quiénes jugarán en Colombia Padel Fest 2026?

La primera edición del CPF cerrará entre el 20 y el 22 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Bogotá, con una exhibición encabezada por la argentina Delfina Brea, actual número uno del ranking mundial femenino de la FIP.



También estarán los argentinos Fernando Belasteguín y Juan Martín Díaz, dos nombres históricos de esta disciplina, además de los españoles Javier Barahona y Carmen Goenaga. La organización anticipó que todavía faltan jugadores por anunciar.

Belasteguín fue número uno del mundo durante 16 años consecutivos y se retiró en diciembre de 2024 con 230 títulos. Por su parte, Juan Martín Díaz compartió con él 13 temporadas en la cima del ranking y juntos consiguieron 170 títulos.

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Por otra parte, Brea se convirtió en la primera argentina en liderar el ranking femenino y cerró 2025 como número uno junto a la española Gemma Triay después de conquistar nueve títulos durante la temporada.

“Traer a la número 1 del mundo y a los dos jugadores que definieron una era del pádel no es una decisión de marketing, es la manera de mostrarle al país el nivel al que se juega este deporte”, señaló Andrés Gallardo, CEO de Colombia Padel Fest.

Delfi Brea, Fernando Belasteguin y Javier Barahona. Foto: suministrada.

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¿Cuántas canchas de pádel hay en Colombia?

Las cifras muestran la velocidad con la que se ha extendido la disciplina, ya que el país registra actualmente 687 canchas y 233 clubes, mientras el número de jugadores recurrentes se acerca a 25.000. A nivel mundial, la Federación Internacional de Pádel estima que ya existen más de 35 millones de jugadores.

La organización busca aprovechar ese crecimiento con un circuito nacional durante octubre. El CPF Championship tendrá competencias en 10 categorías femeninas y masculinas y pasará por Bogotá, Cúcuta, Cartagena y Medellín. Los campeones regionales avanzarán a un Master Nacional que definirá quiénes llegarán a la final en Bogotá.

¿Cuándo y dónde será el CPF Championship?

El circuito comenzará durante octubre con la competencia nacional dividida en 10 categorías femeninas y masculinas. Los torneos regionales definirán a los jugadores que avanzarán al Master Nacional y, posteriormente, a la final en Bogotá.

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El calendario confirmado es:



Bogotá: Locos X Pádel, del 15 al 18 de octubre.

Locos X Pádel, del 15 al 18 de octubre. Cúcuta: Match Pádel, del 15 al 18 de octubre.

Match Pádel, del 15 al 18 de octubre. Cartagena: Las Olas, del 15 al 18 de octubre.

Las Olas, del 15 al 18 de octubre. Medellín: Premier Pádel, del 23 al 25 de octubre.

El cierre de Colombia Padel Fest se realizará posteriormente del 20 al 22 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Bogotá, donde estarán Delfina Brea, Fernando Belasteguín, Juan Martín Díaz, Javier Barahona y Carmen Goenaga.

Para esa cita se instalará una cancha de 20 por 10 metros con estándar internacional, además de zonas de hospitalidad y programación musical. El evento llegará apenas dos semanas después del Mundial de Pádel por selecciones, previsto en Doha del 2 al 7 de noviembre.