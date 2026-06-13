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Blu Radio  / Sociedad  / El problema no es ganar más dinero: las claves para salir de las deudas

El problema no es ganar más dinero: las claves para salir de las deudas

Durante una entrevista en Casa Blu, explicó que muchas personas aumentan sus ganancias, pero siguen atrapadas en las deudas porque desconocen cómo administrar su dinero y el costo real de sus obligaciones.

Guía práctica para recuperar el control del dinero
Guía práctica para recuperar el control del dinero
Foto: ImageFX // Captura de pantalla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de jun, 2026

La creencia de que ganar más dinero resolverá automáticamente los problemas financieros es, para Fito Cotes, uno de los mayores errores que cometen las personas. Según el experto en finanzas personales, el verdadero problema suele estar en la falta de control sobre los ingresos y los gastos.

“La mayoría de las personas creen que el problema está en generar más ingresos y ahí no está el problema. Verdaderamente el problema está en tener un control y saber administrar lo que ya se tiene”, afirmó.

El empresario señaló que muchas personas viven mes a mes sin saber con precisión en qué se va su dinero, una situación que termina afectando la capacidad de ahorro y aumentando el endeudamiento.

Otro de los errores frecuentes, explicó, es adquirir deudas pensando únicamente en el valor de las cuotas y no en el costo total de la obligación.

“Siempre preguntamos es por la cuota, pero no preguntamos cuánto nos cuesta, cuánto vamos a terminar de cuánto vamos a terminar pagando por tener esa deuda”, indicó.

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Finanzas personales.
Foto: Freepik.

Desde su experiencia acompañando a cientos de personas, Cotes aseguró que también existe un componente emocional que dificulta salir de las deudas. Muchas personas evitan revisar sus cuentas por temor a descubrir el estado real de sus finanzas.

“Y hay un error gravísimo que es no mirar los números por miedo, porque me da miedo saber cómo estoy financieramente”, señaló.

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Para quienes buscan alcanzar una situación de “deuda cero”, el experto recomendó comenzar con una evaluación financiera completa, identificando ingresos, gastos, activos y pasivos. También aconsejó elaborar una lista detallada de las deudas y establecer prioridades para pagarlas.

En ese sentido, propuso enfocarse primero en las obligaciones que afectan la calidad de vida, luego en las deudas más costosas y, finalmente, en las de menor valor.

Para Cotes, recuperar el control del dinero no depende de cuánto se gana, sino de la capacidad de construir hábitos financieros saludables y desarrollar una estrategia clara para administrar los recursos de manera responsable.

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Escuche la entrevista completa aquí:

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