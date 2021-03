El que crea que no hay desafíos en la vida es porque no ha analizado su existencia: Linero

A propósito del estreno de el Desafío The Box, Alberto Linero afirmó que enfrentar un desafío es una realidad que está presente en la vida diaria. "El que crea que no hay un desafío en su vida es porque no ha analizado de manera tranquila su existencia".

Agregó que en la vida siempre nos está retando y desafiando, pues se convierte en una realidad que ayuda a crecer a las personas y a ser mejores seres humanos.

Nos saca de esa zona en la que uno cae y puede caer en la mediocridad y que puede llevarlo a una rutina que no lo hace crecer Dijo

Finalmente afirmó que para enfrentar los desafíos de la vida hay que tener en cuenta tres actitudes: estar preparado integralmente, tener una salud emocional y tener una formación espiritual.

