El sexto sentido no existe, algunos tienen sentidos más desarrollados: psíquico

Francisco Javier Villada Monsalve, conferencista, especialista en Feng Shui y el tarot, estuvo como invitado en Agenda en Tacones para hablar de sus aptitudes para visualizar eventos futuros.

Desde los seis años empezó a tener afinidades psíquicas, visualizando cosas de la cotidianidad. Fue hasta los 16 años que emprendió su carrera en la televisión y actualmente trabaja, de lleno, como consultor en el programa Despierta América de Univisión.

“Puedo ver y sentir reflejos de cosas que pasan. No me gusta que me pregunten, prefiero decir lo que percibo de la esencia de las personas”, dijo.

Villada, además, desmintió una creencia que tienen muchos, especialmente, las mujeres sobre la existencia del ‘sexto sentido’.

“No existe, tenemos los sentidos desarrollados, que es distinto. Como funciona con el olfato, gusto y demás, así mismo pasa con la intuición, muchos tienen más capacidad para esto”, aseguró.

Finalmente, dio algunas percepciones para Flavia, las demás mujeres y del programa.