Electrodomésticos que nunca debe conectar a una multitoma: hacerlo puede salirle muy caro

En muchos hogares colombianos, la falta de enchufes termina solucionándose solo con una multitoma o una extensión eléctrica. Es práctico, sí, pero puede ser un riesgo serio si no se utiliza de manera adecuada, y es que conectar electrodomésticos de alto consumo en una misma regleta no solo afecta el funcionamiento, sino que puede desencadenar algo trágico.



Electrodomésticos que no debe conectar a una multitoma

El problema es más común de lo que muchos creen. De acuerdo con lo que revelan expertos como Guillermo Ramírez, este tipo de dispositivos están diseñados para el bajo consumo, no para equipos que demanden gran cantidad de energía. Cuando estos se sobrecargan, el sistema falla.

Entre los aparatos que nunca deberían conectarse a una multitoma están:



Estufas eléctricas

Hornos eléctricos

Microondas

Hervidores

Lavadoras

Secadoras

Autos eléctricos

Todos estos requieren una conexión directa a la pared para evitar riesgos. Usarlos en una regleta aumenta la probabilidad de sobrecalentamiento y fallas eléctricas.

Cuidado con lo que conecta a multitomas Freepik

Por qué conectar varios aparatos puede ocasionar incendios

El riesgo no es algo para dejar pasar. Cuando un electrodoméstico exige más energía de la que la multitoma puede soportar, los cables se empiezan a calentar. Ese calor, con el tiempo, deteriora el material que recubre el cableado y afecta los puntos de conexión.



Si la situación continúa, el sistema puede colapsar. El aislamiento se termina rompiendo y aparecen chispas, mismas que en el peor de los casos generan incendios. Este es un tema silencioso, pero muy peligroso y que suele pasar desapercibido hasta que es demasiado tarde.

Por eso, especialistas señalan que los equipos de alto consumo deben conectarse directamente al enchufe de la pared y sin intermediarios.



Errores comunes al usar extensiones eléctricas en casa

Más allá de los electrodomésticos, hay prácticas cotidianas que aumentan el riesgo dentro del hogar. Muchas personas, por ejemplo, conectan una extensión a otra, lo que incrementa la resistencia del circuito y eleva la temperatura de los cables.

También es frecuente dejar los cables enrollados, lo que impide que el calor se disipe correctamente. A esto se suman ubicaciones poco seguras, como debajo de alfombras o en zonas húmedas, donde el peligro se multiplica.

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Otro error crítico es usar multitomas dañadas, con cables pelados o conexiones flojas. En estos casos, el riesgo es inmediato.

Para reducir cualquier posibilidad de accidente, los expertos recomiendan revisar el estado de los cables, evitar sobrecargas y, en caso de necesitar una extensión, optar por una que tenga protección térmica y un grosor adecuado.

