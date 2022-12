Elizabeth Ogaz, la mujer que se hizo meme por decir "vístima", sufre por la pandemia

Elizabeth Ogaz, habitante de la población chilena de La Calera, se hizo famosa en 2019 durante una entrevista televisiva en la que dijo "vístima" cuando se refería a María Inés Facuse, la entonces esposa de Sergio Jadue, directivo del fútbol austral procesado por corrupción en el escándalo del 'Fifagate'.

Vea también: Corrupción del ‘Fifagate’ llega a las pantallas con la serie ‘El presidente’

Publicidad

Después de su efímera fama, la mujer contó al medio chileno La Cuarta que se encuentra en una muy difícil situación, en medio de la pandemia del coronavirus.

"Económicamente estoy mal. Fui a inscribirme en abril para una caja de mercadería y todavía la Municipalidad no me la viene a dejar. Tampoco me dan los bonos del Gobierno, porque tengo mucho puntaje en la ficha de protección social”, relató la mujer

De acuerdo con Ogaz, debido a que padece varias enfermedades y que hace parte de la población de riesgo del COVID-19, no ha podido trabajar como vendedora ambulante.

“Soy diabética, hipertensa y tengo hipotiroidismo. No puedo salir a vender parches curita ni mis productos de goma", aseguró.

Publicidad

"A pesar de que ando con mascarilla, igual la gente me dice: 'mira, ahí está la víctima' cuando voy a al consultorio", dijo.

“Ya no me molesta nada (…) Hay que dar vuelta la página y seguir adelante. Ahora hay problemas más grandes”. añadió.

Publicidad