Emotivo encuentro de Alan Jara con policía que conoció en cercos del Mono Jojoy

El profesor de ruso que duró más de siete años secuestrado y su alumno que sobrevivió a otro de 10 años, en medio de las alambradas de los campos de concentración de Jorge Briceño alias “El Mono Jojoy”, se reencontraron luego de seis años en El Club El Nogal para hablar de paz y perdón.



Se trata del director de la Unidad para las Víctimas, Alán Jara, que fue secuestrado cuando era gobernador del Meta y del sargento Amaon Flórez, plagiado en medio de la cruenta toma de Miraflores en 1998.



Entre risas se saludan en ruso y se abrazan como dos viejos amigos. En sus miradas denotan admiración mutua y recuerdan viejas heridas.

Alan Jara dice, tomando del hombro al uniformado liberado en la Operación Jaque en 2008, “la paz que soñamos en medio del secuestro era nuestra libertad, ahora todo lo que vemos en el país es un como un sueño que se hace realidad”.



Ambos recuerdan que en esa época, cuando sus familiares pedían de todas las formas un acuerdo humanitario al Gobierno del expresidente Álvaro Uribe, se conformó la escuelita de la selva en donde el profesor era Alán y sus alumnos 28 integrantes de la Policía y el Ejército que estaban cercados con alambres de púa y en condiciones infrahumanas.



"Creo que fue muy importante para mí, gracias a Dios, poder ocupar mi tiempo en lo que llamamos la escuelita de la selva en la cual Amaon fue mi primer alumnos de ruso que tuve, porque al principio yo daba clases de inglés, de geopolítica y otras cosas, pero nadie se quería medir al ruso como Amaon", cuenta entre risas Alan mientras el uniformado le regala una sonrisa de agradecimiento.



Durante un foro organizado por la Conversación Más Grande del Mundo, Alán reconoció que aprendió muchísimo de los integrantes de la Fuerza Pública apenas la guerrilla lo dejó en la alambrada.



“De Amaon aprendí la dignidad, la interesa, la fortaleza necesaria porque cuando a mí me secuestraron me llevaron a esa alambrada donde había 28 militares y policías que llevaban promedio tres años secuestrados. Yo llevaba 11 días y ellos me daban animo a mí”, cuenta mientras choca la mano con Amaon.



Los une la libertad



Los elegíos van de un lado a otro porque Amón dice que, después de todo el calvario que significó el secuestro, es muy importante que en la actualidad sea Jara quien esté en la dirección de la Unidad de Victimas.



“Para mí es muy importante que el doctor Alan Jara esté al frente de esa prestigiosa entidad. Realmente se fortalece más y de manera clara y concisa para nuestra sociedad”, explica.



Alan y Amaón en un salón de El Nogal, escenario que fue epicentro de un acto de terror de las Farc un 7 de febrero de 2003 que dejó 36 muertos y más de 200 heridos, hablan de perdón y reconciliación. El militar dice que: “Yo pienso que la evolución ha sido importante porque llevamos 52 años de conflicto y para todo ciudadano común, como nosotros, pues queremos lo mejor para un país”.



Mientras que Alan Jara explica que hay que fortalecer el proceso porque en su concepto: “la paz es algo misional en la unidad de víctimas y pues para hablar de reparación no deben haber más víctimas y la manera como eso se logre es exterminando el conflicto”.



Estos dos sobrevivientes del secuestro luego de contar sus historias se estrechan la mano, se abrazan, sonríen y reconocen que después de seis años fue muy agradable reencontrarse en la conversación más grande del mundo, la paz.