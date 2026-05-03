En pleno culto, mujer habría sido "poseída" por el espíritu de Shakira: todo quedó en video

Un video captó una curiosa situación en pleno culto cristiano y terminó desatando un fuerte debate en redes sociales. En las imágenes se ve a una mujer moviéndose al ritmo de una canción mientras las personas a su alrededor oran e intentan contenerla. La escena tomó fuerza cuando algunos presentes aseguraban que la mujer estaba siendo presuntamente poseída por el espíritu de Shakira.

El nombre de la cantante barranquillera, que ya resonaba por el concierto gratuito en Brasil, ahora ha estado en la mirada de todos por el particular video y es que, en el clip, se escucha a la mujer cantar fragmentos de “Waka Waka” mientras mueve las caderas, lo que llevó a quienes participaban en el culto a interpretar el momento como una manifestación espiritual. Lo ocurrido no tardó en generar una discusión en redes sociales sobre la fe y la facilidad con la que un video puede convertirse rápidamente en un fenómeno viral.



Video de mujer “poseída” por Shakira se volvió viral

El clip circuló rápidamente en redes sociales y, en pocas horas, ya había sido replicado en varias plataformas. En la grabación se puede ver cómo la mujer sigue el ritmo de la canción, mientras el pastor y otros presentes intentaban intervenir con oraciones.

El detalle que más curiosidad generó fue que algunos asistentes relacionaron sus movimientos con un supuesto “baile africano”. La afirmación quedó registrada en el clip y terminó dándole aún más alcance a la escena.

Como era de esperarse, el video generó un debate en redes sociales. Algunos usuarios se lo tomaron con humor, pero otros cuestionaron la manera en la que se interpretó la reacción de la mujer.



AAHH UNA MUJER ASEGURA ESTAR POSEÍDA POR SHAKIRA E INTERPRETA CANCIONES pic.twitter.com/WLPwJWwNF7 — Real Time (@RealTimeRating) May 2, 2026

Por su parte, también aparecieron críticas por la exposición pública de la mujer. Varios señalaron que en estas escenas muchas veces se mezclan creencias personales con el impacto que produce una grabación viral. Entre los comentarios que más circularon estuvieron frases como “Para saber si es verdad la tienen que revisar por debajo de la cintura, porque las caderas no mienten”, “El tercer mundo duele bien culero” y “Cómo juega esa gente con la fe de las personas”.



Shakira también fue noticia por tragedia en concierto en Brasil

Mientras el video da de qué hablar, el nombre de Shakira retumbó en la mañana del 3 de mayo gracias a su concierto gratuito en Río de Janeiro, Brasil, pero antes de este, un lamentable suceso marcó el evento.

Durante el montaje del espectáculo “Todo Mundo No Rio”, en la playa de Copacabana, un trabajador sufrió graves lesiones cuando participaba en la instalación de una plataforma dentro de la estructura principal del escenario. Aunque fue atendido y trasladado con rapidez al Hospital Municipal Miguel Couto, falleció poco después. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido; sin embargo, todavía no se ha revelado qué pudo pasar en ese momento.

