¿En qué gastó su primer millón Jorge Villamizar?

En entrevista con Mabel Lara, el cantante y compositor colombiano Jorge Villamizar, reveló en qué gastó su primer millón, en referencia al famoso verso de su éxito ‘Mi primer millón’, que lanzó cuando lideraba la banda estadounidense Bacilos.

Villamizar admitió también que en medio de su exitosa carrera musical y todo lo que ha vivido gracias a la industria en que se mueve “es inevitable volver a Colombia, uno es lo que es”.

En referencia al inicio de un género musical que hoy marca la pauta en la industria colombiana, dijo que “al inicio de Bacilos, nos sentíamos ridículos tocando rock en un país anglosajón, por eso buscamos algo diferente y ahí nació el Tropipop, que es lo que niños bogotanos y de otras ciudades inventamos para sentirnos orgullosos de ser colombianos, en verdad es algo muy de los gomelos”.

“Luego de alcanzar el éxito y conseguir mi primer millón me compré una motocicleta con todos los lujos, todos los juguetes. De ahí hice locuras, me arrendé un apartamento 3 meses en Cartagena, luego me alquilé un apartamento en París yo solo. Me enamoré de una parisina, casi me quedo allá y ahora pienso ¿qué diablos estaba haciendo?”, indicó.

Sin embargo, reveló que “lo peor y más loco” que hizo fue divorciarse “de una paisa hermosa, la quise salvar de la locura que vivía en el momento”.

Añadió que escribió ‘Yo no sé mañana’, mejor conocida por la interpretación de Luis Enrique, “pensando en que se pudiera cantar con cualquier acento latino”: “En ese momento estaba perdido, me creía gitano y estaba descuidado. Me llamaron para los Grammys, me sentí vivo de nuevo pues me reconocieron como compositor, era una vida completamente nueva”.

“Llegó mi etapa como solista, lancé ‘Jorge Villamizar’ junto a muchos colombianos que me echaron la mano, hicimos un disco muy especial, exótico y raro que tal vez no era para este mercado. Luego vino ‘El colombiano errante’ que realmente es mi canción, antes era muy difícil ser colombiano y yo viví todo eso”, añadió.