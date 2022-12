¿En qué piensan las mujeres mientras tienen sexo? Aquí la respuesta de sexólogo

“La mente de un ser humano es como un mico que va de palito en palito: se mueve con mucha rapidez. Incluso en el acto sexual hay muchas cosas que pasan por la mente de la mujeres, y de los hombres también”, explicó. (Lea también: Ojo a las consecuencias que puede tener la abstinencia sexual, según sexólogo )



El especialista agregó que con frecuencia pasa que las personas implicadas en el acto sexual terminan distrayéndose en cosas como el televisor encendido o una canción.



“Otras veces la mujer está pensando: ¿será que él me ve gordita?, ¿será que le está gustando mi cuerpo? También puede estar pensando en cosas del hogar”, indicó.



Además, dijo, con frecuencia ocurre que las mujeres, y también los hombres, están pensando en otra persona en el momento del acto y por eso ocurren casos donde él o ella termina pronunciando nombres que los meten en problemas. (Lea también: ¿Qué tan cierto es lo de ‘entre primo y primo más me arrimo’? Habla especialista )



Agregó que ese tipo de comportamientos “hace que no haya una buena relación o un orgasmo intenso”.



El especialista recomendó a las personas concentrarse en lo que pasa en el momento porque eso incrementa la estimulación.



“Es sano pensar en lo que está pasando, cómo está pasando y qué puedo hacer para mejorarlo”, explicó.