En subnormalidad eléctrica se encuentran 281 mil familias del Caribe

De acuerdo con el balance entregado por la agente especial de Electricaribe, Ángela Patricia Rojas, en la región Caribe se registran

281 mil familias que viven en sectores eléctricamente subnormales, presentes en 162 municipios y mil 559 barrios de los 7 departamentos de la costa atlántica.

La empresa informa que, a la fecha, estos sectores registran una deuda que supera los 381 mil millones de pesos y la cantidad de familias que habitan en ellos se mantienen en un crecimiento continuo.

“Estas redes no cumplen con las normas técnicas, no son propiedad de Electricaribe y tampoco fueron instaladas por la empresa. Esto implica que, como operadores de red, no somos responsables de su mantenimiento ni de la atención de los daños que en estos sectores se presenten. Por ser de titularidad pública, la responsabilidad del uso, reposición y adecuación de la red, recae sobre los entes territoriales, tal y como lo estipula el artículo 17 del decreto 0111 de 2011 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg”, precisó Ángela Rojas.

Adicionalmente, Electricaribe ha manifestado que en muchos de estos sectores es difícil el ingreso de la operativa y la gestión comercial. En algunos casos, los colaboradores y contratistas de Electricaribe han resultado agredidos, retenidos y hasta les han hurtado dinero y objetos personales.

