En un vibrante partido, el Múnich y el Leverkusen empatan en liga alemana

El partido estuvo marcado por una dura marca a presión del Leverksuen que hizo del partido una lucha intensa, con gran desgaste físico. Al final, el Bayern terminó jugando con diez hombres por expulsión de Xabi Alonso en el minuto 84, por acumulación de amarillas El Leverkusen quiso evitar la circulación de pelota del Bayern con una presión en todo el campo que implicaba mucho desgaste físico y que llevó a que en los primeros minutos el partido se jugara en la mitad del campo.

El Bayern trataba de jugar y el Leverkusen apretaba constantemente obligando a los de Pep Guardiola a buscar salidas heterodoxas como pases largos por encima de la primera línea de la defensa. En el minuto 5 el meta del Leverkusen, Bernd Leno, recibió su primer balón y no tuvo problemas para cortar una falta lanzada por Xabi Alonso desde la banda. En el 11 fue el primer turno de Manuel Neuer que paró, también sin problemas, un cabezazo de Omer Toprak tras un saque de esquina. Esa fue la primera llegada a puerta del partido y fue la única del Leverkusen durante los primeros 45 minutos.

El Bayern tuvo un conato de ocasión, en el 21 con un desborde de Kingsley Coman por la banda izquierda. En el centro de Coman se atravesó Leno para ceder a saque de esquina. En general, el Leverkusen neutralizaba al Bayern pero en lo ofensivo tampoco lograba llevar peligro a la portería de Manuel Neuer. En el segundo tiempo el partido se jugó más cerca de las porterías. Las primeras llegadas claras las tuvo el Leverkusen. La primera fue en el minuto 53, con un remate ligeramente desviado de Javier "Chicharito " Hernández.

Luego, en el 54, tras un buen desborde del brasileño Wendel por la izquierda, el Leverkusen volvió a estar cerca del gol con un remate de Hakan Calhanoglu que pegó en el cuerpo de Joschua Kimmich, central improvisado ante los problemas de lesiones del Bayern. Luego, hacia el minuto 60, hubo otra situación difícil para el Bayern cuando Karim Bellarabi le robó una pelota a Holger Bastuber en el borde del área y sólo una rápida reacción de Manuel Neuer logró evitar el remate a puerta.

Cuando el Leverkusen pasaba por su mejor fase Guardiola movió el banquillo y dio ingreso a Thiago Alcántara por Arturo Vidal y a Thomas Müller por Arjen Robben. Los cambios parecieron servir como revulsivo. Müller tuvo dos buenas ocasiones con disparos ligeramente por encima del larguero en el 64 y en el 65, a centros de Coman y de Douglas Costa.

El Bayern, en la parte final, se había adueñado del partido aunque se estrelló una y otra vez con un gigantesco Omer Toprak que resolvió varias situaciones complicadas en el área. En el 83, Robert Lewandowski, que tuvo grandes momentos jugando desde la media punta, tuvo una gran ocasión. Sin embargo, a vuelta de correo hubo un contragolpe del Leverkusen que Xabi Alonso cortó con falta contra "Chicharito" lo que le valió la expulsión.

El partido no cambio mucho con la inferioridad numérica del Bayern, ambos equipos tuvieron todavía un par de llegadas, pero para el gol no alcanzó. El empate no le duele demasiado al Bayern que mantiene su ventaja de ocho puntos sobre el Borussia Dortmund que hoy también empató a cero goles en su vista al Hertha Berlín.

EFE