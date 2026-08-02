En video quedó registrado el momento exacto en que una ballena jorobada dio a luz

Un registro poco común captó el instante en que una ballena jorobada dio a luz en aguas poco profundas. El video muestra cómo la cría emerge inmediatamente hacia la superficie para tomar sus primeras bocanadas de aire, mientras la madre gira rápidamente para buscarla.

Las imágenes fueron compartidas por ORRCA Australia, organización que explicó que el material podría convertirse en un aporte importante para el estudio de los mamíferos marinos.

El autor del video relató que todo comenzó cuando observó a una ballena adulta desplazándose lentamente. En un primer momento pensó que el animal estaba descansando, sin imaginar que estaba a punto de documentar un hecho extraordinario.

¿Cómo ocurrió el nacimiento de la ballena jorobada?

De acuerdo con el relato publicado, la ballena ascendió hacia la superficie y el operador del dron decidió comenzar a grabar, esperando captar una respiración del cetáceo.

Sin embargo, la escena tomó un rumbo completamente distinto.

En lugar de salir únicamente para respirar, la madre dio a luz a su cría, que inmediatamente nadó hacia la superficie para tomar aire por primera vez. Instantes después, la ballena adulta cambió de dirección para reunirse con el recién nacido.

Publicidad

Tras el avistamiento, el operador informó de inmediato a ORRCA y posteriormente continuó documentando el comportamiento de ambos animales junto con otros colaboradores de la organización.

El comportamiento de la madre y de la cría fue registrado durante varias horas hasta el atardecer, mientras los investigadores recopilaban datos de observación y mantenían comunicación permanente con su equipo científico.

En su publicación, el autor del video aseguró que presenciar este momento fue una experiencia única y destacó que lo más gratificante es que el registro pueda contribuir al conocimiento científico sobre los mamíferos marinos durante los próximos años.