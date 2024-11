Es insólito que quieran detener revelaciones de maltrato: biógrafa de Olga Mattei

La biografía de Olga Elena Mattei, una de las poetas más significativas de Colombia, se encuentra en una encrucijada antes de su lanzamiento previsto para el 3 de diciembre. La obra fue escrita por María Teresa Ramírez Uribe, titulada como "Con permiso".

Dicho libro tiene como objetivo resaltar la vida y obra de Mattei, pero enfrenta un dilema crítico, debido a la incomodidad expresada por algunos miembros de la familia de la poeta, tras conocerse revelaciones de maltrato vividas por la poeta.

Por esta razón, María Teresa Ramírez ratificó contar con los permisos de la poeta para su publicación y, además, expresó que está siendo leal a lo que Mattei quería que se diera a conocer en su biografía.

"Yo empecé a hacer la investigación para la biografía y cuando ya íbamos avanzando, ella empezó a narrar episodios de su vida íntima que quería que yo contara muy detalladamente. Me lo pidió expresamente varias veces. Ayer precisamente me enteré de que algún miembro de la familia había estado hablando con la editorial y que tienen unas dudas acerca de la verosimilitud de mi libro, de que yo tal vez conseguí una autorización de ella que no es válida, entonces yo sí quiero aclarar eso, porque yo tengo documentos que me acreditan como su biógrafa", manifestó Ramírez.

Asimismo, la escritora calificó de "insólito" que quieran detener las revelaciones de maltrato de las que fue víctima Olga Mattei contadas por ella misma a María Teresa Ramírez.

"Hay muchos episodios de la vida de Olga Helena, de maltrato , que yo descubrí a través de la investigación. Con eso quiero decir que siempre quería resaltar su obra poética, lo interesante, pero me encontré de repente con estas revelaciones y yo creo que yo le debo la lealtad es a ella. Es insólito que quieran detener estas revelaciones", aseveró Ramírez.

Publicidad

El lanzamiento del libro está programado para el 3 de diciembre y, aunque la editorial CES mantiene su posición de publicación, el murmullo de la disconformidad familiar podría influir en la decisión final. Mientras tanto, Ramírez Uribe se prepara para presentar una obra, que no solo rinde homenaje a Mattei, sino que también aborda un tema de gran relevancia en la sociedad actual: el maltrato a las mujeres .

"Si no hacemos nada, nada va a pasar. Es crucial que estas historias salgan a la luz para que se pueda dar visibilidad a la violencia contra las mujeres", finalizó.

Publicidad

Escuche la entrevista aquí: