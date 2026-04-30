Es la combinación de academia con experiencia personal: Mauricio Reina, autor del libro Bonus Track

El economista Mauricio Reina habló en Mañanas Blu 10:30 sobre su libro Bonus Track, una obra que aborda el impacto de la mayor longevidad y los retos que implica para las personas y la sociedad.

Durante la entrevista, el autor explicó que el texto nació a partir de una inquietud compartida sobre el aumento en la esperanza de vida. Según detalló, este fenómeno ha añadido cerca de 20 años adicionales a la vida de los colombianos, lo que plantea preguntas sobre cómo aprovechar ese tiempo extra.

En ese contexto, Reina describió el enfoque del libro con una frase puntual: “esa combinación de algo relativamente académico con lo que han encontrado las universidades (…) con lo que eso me suscita a mí en primera persona”, al referirse a la estructura de la obra, que mezcla análisis técnico con experiencias personales.

El proceso de construcción del libro también tuvo un origen particular. Inicialmente fue desarrollado junto a su pareja y su psicoanalista, a partir de conversaciones grabadas en las que discutían temas relacionados con la longevidad.



Sin embargo, el proyecto cambió de rumbo cuando decidieron que debía escribirse en primera persona, integrando esas discusiones con recuerdos y reflexiones individuales.

Uno de los puntos centrales del libro es el cambio en las causas de enfermedad en sociedades que viven más tiempo. En la entrevista, el autor explicó que hoy predominan las enfermedades crónicas, entre ellas la diabetes, los problemas cardiovasculares, las enfermedades neurodegenerativas y el cáncer, que representan nuevos desafíos tanto para las personas como para los sistemas de salud.

Otro de los temas abordados es la forma en que se define la vejez. Reina señaló que ya no puede entenderse únicamente desde la edad, sino que intervienen factores como la percepción personal. En ese sentido, mencionó que sentirse viejo puede influir incluso en procesos físicos del organismo.

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El autor también insistió en que el libro no está dirigido exclusivamente a personas mayores. Por el contrario, señaló que la preparación para una vida más larga debe comenzar desde etapas tempranas, especialmente en aspectos como el ahorro, la salud y la planificación personal.

Finalmente, planteó que el aumento en la esperanza de vida representa un reto colectivo. Desde su perspectiva, este fenómeno obliga a repensar decisiones individuales y políticas públicas, particularmente en temas como pensiones y sostenibilidad del sistema de salud.