“Es una revisión de mitos asentados en una realidad urbana”: Gilmer Mesa sobre Los espantos de mamá

La violencia en Medellín no solo ha dejado cifras y relatos históricos, también ha permeado la forma en que se cuentan las historias. Esa es una de las ideas que atraviesa Los espantos de mamá, la más reciente novela del escritor colombiano Gilmer Mesa, quien explicó el trasfondo de su obra en entrevista con Blu Radio.

“Es como una revisión de todos estos mitos folclóricos que nos han perseguido desde niños (…) pero asentados en una realidad urbana”, afirmó el autor.



¿De qué trata Los espantos de mamá?

La novela aborda uno de los temas más sensibles del país: los desaparecidos en medio de distintas fases de la violencia en Medellín y Colombia.

Según explicó Mesa, la historia se construye a partir de esa realidad, pero la entrelaza con figuras tradicionales del imaginario popular como:



La Llorona

La Patasola

El Cura sin Cabeza

Los espantos de mamá Foto: Penguin Random House

En el libro, estos personajes no aparecen como simples leyendas, sino que adquieren nuevos significados dentro de un contexto urbano marcado por el conflicto.



“Cobran como una vigencia importante y se transforman en algunos en desaparecidos y otros en desaparecedores”, señaló.

Gran parte de la historia se desarrolla en un cementerio de Medellín, un espacio que funciona como eje narrativo para descubrir historias relacionadas con víctimas de la violencia.

El propio autor confirmó que allí se van revelando situaciones ligadas a desapariciones en diferentes momentos del país.

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Ese escenario también se conecta con la portada del libro, que plantea una metáfora visual: edificios que se proyectan como si fueran nichos, sugiriendo una ciudad construida sobre la memoria de la violencia.



La violencia que no desaparece

Aunque la novela es ficción, Mesa fue enfático en que está basada en realidades que siguen vigentes.

Al ser consultado sobre si esas dinámicas han cambiado, respondió que la violencia no ha desaparecido, sino que se ha transformado.

“La violencia lo que ha hecho es que se ha ido renovando en sus dinámicas, pero estructuralmente sigue instalada”, explicó.

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En ese sentido, advirtió que las cifras de personas desaparecidas continúan siendo altas y preocupantes.

Más allá del componente narrativo, el autor planteó que la novela también busca generar una reflexión sobre cómo el país ha construido sus propios relatos alrededor de la violencia.

En Los espantos de mamá, los mitos tradicionales se convierten en una forma de reinterpretar esa historia, trasladándola del ámbito rural o folclórico a un contexto urbano contemporáneo.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: