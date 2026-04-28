"Es una violencia más psíquica": Mario Mendoza sobre su nuevo libro La hora de los lobos

La violencia ya no opera como antes ni en la realidad ni en la ficción. Esa es una de las ideas que atraviesa La hora de los lobos, el nuevo libro de Mario Mendoza, quien en entrevista con Mañanas Blu explicó por qué esta obra se adentra en nuevas formas del crimen contemporáneo y en una violencia distinta a la que ha explorado en gran parte de su literatura.

“Es una violencia más psíquica”, afirmó el escritor.



¿De qué trata La hora de los lobos?

Mendoza explicó que esta vez quiso cambiar de registro. Si en otras obras se había concentrado en una violencia asociada al establecimiento o a fracturas sociales, ahora se preguntó cómo opera la mafia contemporánea y si sigue respondiendo al viejo imaginario del narcotráfico latinoamericano.

Su respuesta es que no.

Según planteó, las estructuras criminales actuales funcionan bajo otros códigos y referentes. Ya no son solo los capos tradicionales que dominaron el relato regional durante décadas, sino actores atravesados por nuevas influencias culturales y dinámicas más sofisticadas.



Ahí aparece el concepto de “los lobos”, que no alude a un solo personaje sino a una expansión de nuevas formas del crimen.



“Funciona de un modo mucho más empresarial”

Uno de los ejes de la novela, según explicó, es entender cómo mutó ese poder criminal. “Funciona de un modo mucho más empresarial”, dijo Mendoza al describir cómo operan hoy estas redes.

Parte de esa transformación, señaló, está marcada por nuevos imaginarios:



Influencias de la yakuza japonesa.

Referencias al manga y al anime.

Estética ligada a artes marciales.

Huellas del cine y series contemporáneas.

Para el autor, esas referencias ayudan a leer una criminalidad distinta, más globalizada y con nuevos símbolos.



La violencia también es psicológica

Más allá de las mafias, Mendoza insistió en que el libro se mueve en otra idea de violencia menos visible. No solo la violencia armada o criminal, sino una ligada a pulsiones destructivas de la vida contemporánea.

De ahí la frase que resume el espíritu de la obra: “Es una violencia más psíquica”.

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Según explicó, esa dimensión también atraviesa la novela y conecta con preocupaciones presentes en buena parte de su literatura.

Aunque el punto de partida es narrativo, Mendoza dejó claro que La hora de los lobos busca leer una mutación más profunda.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: