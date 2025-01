Escalofriante video muestra a un "perro fantasma" siguiendo a un hombre: "No había nada"

Un misterioso video grabado en las calles de Formosa, Argentina, ha causado revuelo en redes sociales y desatado un intenso debate sobre lo sobrenatural. En las imágenes, compartidas en la cuenta de TikTok @ivantymczyszyn, un joven captó la sombra de un supuesto “perro fantasma” que parecía caminar junto a él, a pesar de que no había ningún animal en los alrededores.

Según relata el protagonista, el evento ocurrió cuando regresaba del trabajo por la mañana. Mientras caminaba distraído enviando mensajes, notó que a su derecha había una sombra que no correspondía a nadie ni a nada visible. Intrigado, decidió grabar el momento y compartirlo con su pareja. "Había un perro, pero cómo te explico que no había nada al mismo tiempo", aseguró el joven, todavía desconcertado.

El video, que rápidamente se hizo viral, ya acumula más de un millón de reproducciones y miles de reacciones. En la grabación, se puede ver cómo el sol proyecta la sombra del joven sobre una pared, pero junto a él también aparece la silueta de un perro caminando a su lado. Lo extraño es que, al mirar alrededor, no había ningún animal presente.

La publicación generó una avalancha de comentarios. Mientras algunos usuarios creen firmemente que se trata de un fenómeno paranormal, otros aseguran que puede haber una explicación más lógica. "Prefiero un perro fantasma antes que cualquier otra aparición", escribió un usuario, mientras otro añadió: "No me asustaría, pensaría que es una mascota que ya no está conmigo".

Por otro lado, algunos bromearon sobre la situación: “Adóptalo. Un perro fantasma debe ser el mejor guardián que puedes tener”, comentó un usuario.

La extraña aparición ha dividido a las redes entre quienes creen en la posibilidad de un “guía espiritual” y quienes consideran que puede tratarse de un truco de luces o una simple coincidencia. Lo cierto es que este “perro fantasma” ha dejado a más de uno reflexionando sobre lo inexplicable.