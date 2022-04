"A través de los pensamientos creamos el mundo que realmente queremos": coach de vida

Crecer como persona es algo que sucede todos los días. Sin embargo, muchos se quedan encerrados por no saber cómo es posible generar un cambio. La coach de vida Merce Villegas explicó en Casa BLU cómo mejorar los estilos de vida y la importancia de 'renacer' interiormente.

"El renacer es algo que puede suceder en cualquier momento de nuestra vida, es el inicio de una nueva historia a partir del cambio de diferentes patrones de vida. El patrón de un pensamiento negativo que te controle, es importante manejarlo. A partir de este se crea una palabra y te lleva a sentir emociones para definir un sentido en la vida. No hacer lo que sabemos que debemos, comer bien, mejorar, avanzar y todo para mejorar; esto te va a mejorar", menciona.

Publicidad

Para Villegas las personas no han adaptado con fuerza el poder de su mente, "cualquier cosa que ha sido creada nació de un pensamiento. Preferimos decir mentiras para no hacernos responsables: cuando decimos que todos los hombres son infieles, pues cómo voy a querer relacionarme. Los pensamientos crean energías y no lo manejamos bien", resalta.

La recomendación de ella es la meditación, debido a que, "la meditación es un momento de aceptación" y a partir de ahí se transforma el cuerpo y espíritu. Además, elegir bien o no la relación, según ella, influye en qué realmente queremos al escuchar las palabras que seguimos, "qué tal si dejamos de buscar apoyo y nos apoyamos a nosotros mismo".