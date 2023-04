Fabián Ríos envía desgarrador mensaje a Yuly Ferreira tras pérdida del bebé: “Dios tiene el control”

La actriz Yuly Ferreira y su esposo Fabián Ríos atraviesan por uno de los momentos más dolorosos por los que pueden pasar los padres: la pérdida de un hijo. Los reconocidos actores conforman una de las parejas más estables de la farándula nacional y fueron cobijados por sus colegas en este difícil proceso tras la triste pérdida de su bebé, que llevaba 10 meses en el vientre de Yuly. Así lo dio a conocer la actriz bumanguesa recordada por sus participaciones en ‘Las muñecas de la mafia’, ‘El Último matrimonio feliz’ y ‘Dueños del paraíso’.

“💔En ocasiones ni las palabras pueden expresar lo que se siente en el corazón, el dolor es tan intenso que se siente no poder más, solo Dios sabe y me pregunto y le pregunto por qué? Para que?, me duele pero también pregunto, que me falto, que no hice, quisiera respuestas pero no hay, simplemente hay cosas que no tiene explicación, queremos controlarlo todo y pues así no funciona, sin embargo estoy muy agradecida con Papá Dios”, publicó la actriz, a través de un video donde habla con su hijo menor, David, allí le contó a sus 1.9 seguidores que perdió al bebé que esperaba con su esposo.

Ante la terrible pérdida, Fabián Ríos, reconocido actor de grandes producciones internacionales y esposo de Yuly, le envió un sentido mensaje en la misma red y le demostró todo su apoyo en este duro episodio.

“@yulyferreira AMOR DE MI VIDA ERES LO MÁXIMO DESPUÉS DE DIOS PARA MI, te amo te admiro te respeto y sé tu dolor por que lo veo aquí a tu lado, no quiero hablar de mi, solo te quiero decir de parte de Dios que El tiene el control, que El sabe perfectamente por qué y para que y eso me tranquiliza y te lo quiero dejar plasmado aquí: Isaías 41 10, No temas, porque yo estoy contigo, no te inquietes, porque yo soy tu Dios; yo te fortalezco y te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa, esa es la promesa”, publicó en la cuenta de Instagram de Ferreira.

Foto: Intagram Yuly Ferreira.

La pareja de artistas, que es una de las favoritas de los seguidores en redes, inició su romance en 2005 y comparten dos hijos: Lucas (2008) y David (2019). El entorno de la pareja también les demostró todo su apoyo y les enviaron mensajes de fortaleza y amor.

