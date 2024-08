Falleció el actor francés Alain Delon: así lo anunciaron sus tres hijos

El legendario actor francés Alain Delon falleció a la edad de 88 años en Douchy, centro de Francia, anunciaron este domingo sus tres hijos en un comunicado transmitido a la AFP.

"Alain Fabien, Anouchka, Anthony y (su perro) Loubo anuncian con profundo pesar el fallecimiento de su padre. Falleció en paz en su casa de Douchy, rodeado de sus tres hijos y su familia", dice el comunicado.

"El actor de 'A pleno sol' y 'El silencio de un hombre' ha ido a reunirse con (la Virgen) María entre las estrellas tan queridas para él", agrega.

La "familia ruega que se respete su intimidad en este momento de duelo extremadamente doloroso", afirmaron sus hijos.

Publicidad

El actor falleció "muy temprano en mitad de la noche", indicaron.

Poco visto desde los años noventa, Alain Delon saltó a la primera plana de los diarios en el verano de 2023, cuando sus tres hijos presentaron una denuncia contra su dama de compañía, Hiromi Rollin, descrita a veces como su compañera, acusándola de aprovecharse de su debilidad.

Publicidad

Sus tres hijos libraron entonces una guerra fratricida a través de los medios y los tribunales, a propósito del estado de salud del actor, aquejado de un linfoma y que sufrió un ictus en 2019.

En mayo de 2019, volvió a saborear las luces de la alfombra roja de Cannes para recibir una Palma de Oro honorífica, entre lágrimas y un discurso con tintes testamentarios.

"Es un poco un homenaje póstumo, pero en vida", dijo Alain Delon en esa ocasión.

Una vida llena de mujeres

Alain Delon, fallecido este domingo a los 88 años, fue el actor francés más carismático y famoso de la historia del cine, con un aura oscura de lobo solitario que lo persiguió hasta el final.

Publicidad

"Me gusta que me amen como yo me amo a mí". Para este hombre que hablaba de sí en tercera persona, todo lo que emprendía sólo podía hacerse desmesuradamente.

Un estilo que al final de su vida lo persiguió, entre querellas familiares, declaraciones contradictorias y polémicas sobre su carrera y las mujeres.

Publicidad

Príncipe apuesto o gánster indomable, Delon actuó para varios de los mejores realizadores del séptimo arte y su poder de atracción tal vez sólo haya sido igualado en la historia del cine por Rodolfo Valentino.

Otros vieron en él a una versión francesa de James Dean.

Fue el hombre ideal de muchas mujeres y el compañero durante un tiempo de bellezas como Romy Schneider, Claudia Cardinale, Simone Signoret o Mireille Darc.

"Fue en ellas, en la mirada de mi primera mujer, Nathalie, y en las de Romy (Schneider), Mireille (Darc) o la madre de mis hijos (Rosalie van Breemen), que hallé la motivación para ser lo que he sido, para hacer lo que debía hacer", decía Delon.