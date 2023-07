Famosa presentadora lamenta muerte de chimpancés del Bioparque Ukumarí: “Una verdadera tragedia”

Dos chimpancés, Pancho y Chita, que habían escapado del Bioparque Ukumarí de Pereira , tuvieron que ser sacrificados, según informó la instuición en sus redes sociales.

“Desde el Bioparque Ukumarí lamentamos informar la pérdida de dos de nuestros chimpancés. Dos individuos que durante muchos años estuvieron bajo nuestro cuidado, protección y que con sus personalidades enamoraron y se robaron el corazón de todos los visitantes. Como institución reconocemos que esta pérdida generará profunda tristeza y dolor no solo en nuestra familia de colaboradores sino también en las comunidades que durante estos 7 años de operación han creído en nosotros y en nuestro trabajo a diario por garantizar el bienestar de los animales”, señaló el bioparque.

“Aún no me cabe en la cabeza esta noticia. He leído, pensado, analizado y sigo sin entender lo sucedido. Una verdadera tragedia. Realmente lamento la muerte de estos bellos animales”, señaló la presentadora opita en su cuenta de Instagram.

Como era de esperarse, la publicación de Bahamón tuvo repercusión entre varias figuras del medio del espectáculos, así como de seguidores de la bella presentadora. El post consiguió más de 33.000 ‘Me Gusta’ y cientos de comentarios en los que se destacó la desaprobación a la muerte de los chimpancés.

“Cómo los van a matar no entiendo! 💔 Y dos no tienen explicación!”; “Donde están los entes reguladores que deben velar por la integridad, seguridad y bienestar de los animales???? ahora si buscamos culpables definitivamente aquí existe negligencia humana y por parte del zoológico!”; “OJO con esas declaraciones que expones acá, soy fiel testigo del trato que en el circo Gasca se le dio a todos sus animales y créeme que en manos de ellos eso jamás hubiese sucedido”, fueron las palabras de algunos seguidores de la presentadora.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Sandra Correa, gerente del Bioparque Ukumarí de Pereira, entregó detalles sobre la polémica que se ha generado por el sacrificio de dos chimpancés que escaparon del zoológico.

Correa explicó que fue una decisión difícil por parte de las autoridades, sin embargo, aclaró que se trata de animales con la fuerza entre siete u ocho hombres, lo que se traducía en un riesgo para la vida de los cuidadores y de quienes estaban detrás de ellos.

Por este hecho, la Procuraduría General de la Nación requirió a la gerente del Bioparque Ukumarí, Sandra Correa, toda la información sobre la muerte de los dos chimpancés que habrían escapado del parque y que, según denuncias de medios de comunicación, fueron presuntamente abatidos durante un operativo de rescate.

