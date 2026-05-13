Famoso cantante fue encontrado muerto en su vivienda en extrañas condiciones: esto se sabe

La industria musical se encuentra de luto luego de que se confirmara la muerte de un reconocido intérprete, cuyo cuerpo fue hallado dentro de su vivienda después de varios días sin que se tuviera noticia de su paradero.

La alerta fue dada por vecinos del sector, quienes reportaron a las autoridades un fuerte olor proveniente del inmueble, lo que motivó la presencia de unidades de emergencia y de la Policía para verificar la situación.

La víctima fue identificada como Adriano Muniz, una de las voces más populares de la música country en Brasil y recordado por éxitos como 'Se repete' y 'Não faz sentido'. El artista fue encontrado sin signos vitales en su residencia ubicada en Vicente Pires, en el Distrito Federal, luego de que los organismos de socorro ingresaran al lugar tras recibir el llamado de los residentes de la zona.

Vecinos del cantante alertaron de su muerte. Foto: Captura de redes sociales

Según las primeras informaciones divulgadas por medios internacionales y portales de entretenimiento, las personas cercanas al cantante comenzaron a preocuparse al no verlo durante varios días. Esa ausencia, sumada al olor que salía de la propiedad, llevó a los vecinos a solicitar la intervención de las autoridades.



Cuando los bomberos llegaron al inmueble y realizaron la inspección correspondiente, confirmaron que el músico ya había fallecido. Por el momento, no se conocen las causas exactas de su muerte y las autoridades mantienen abierta una investigación para establecer qué ocurrió.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal, donde se le practicarán los exámenes forenses necesarios para determinar la causa del fallecimiento. Hasta ahora, no se ha emitido un informe oficial con mayores detalles.

La noticia causó una profunda conmoción entre sus seguidores, amigos y colegas del medio artístico. En redes sociales, cientos de personas han compartido mensajes de despedida y homenajes, resaltando el legado musical que dejó a lo largo de su carrera.

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El cantante también había alcanzado gran notoriedad en YouTube, plataforma en la que superaba el millón de suscriptores y donde sus canciones acumulaban miles de reproducciones. Mientras avanzan las investigaciones, sus fanáticos continúan recordando su voz y el impacto que tuvo en la música de su país.