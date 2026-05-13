En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
De La Espriella
Hantavirus
Pensiones

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Famoso cantante fue encontrado muerto en su vivienda en extrañas condiciones: esto se sabe

Famoso cantante fue encontrado muerto en su vivienda en extrañas condiciones: esto se sabe

Amigos y familiares del cantante comenzaron a preocuparse tras no verlo durante varios días. Autoridades encontraron su cuerpo sin vida en su apartamento.

El cantante Adriano Muniz fue encontrado muerto en su vivienda en extrañas condiciones
El hombre no se comunicó con nadie durante días.
Foto: Captura de redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de may, 2026

La industria musical se encuentra de luto luego de que se confirmara la muerte de un reconocido intérprete, cuyo cuerpo fue hallado dentro de su vivienda después de varios días sin que se tuviera noticia de su paradero.

Vea también:

  1. Muere reconocida actriz tras ser arrollada por motociclista en plena grabación
    La mujer participó en grandes producciones.
    Foto: Captura de redes sociales
    Entretenimiento

    Muere reconocida actriz tras ser arrollada por motociclista en plena grabación: testigo captó todo

La alerta fue dada por vecinos del sector, quienes reportaron a las autoridades un fuerte olor proveniente del inmueble, lo que motivó la presencia de unidades de emergencia y de la Policía para verificar la situación.

La víctima fue identificada como Adriano Muniz, una de las voces más populares de la música country en Brasil y recordado por éxitos como 'Se repete' y 'Não faz sentido'. El artista fue encontrado sin signos vitales en su residencia ubicada en Vicente Pires, en el Distrito Federal, luego de que los organismos de socorro ingresaran al lugar tras recibir el llamado de los residentes de la zona.

El cantante Adriano Muniz fue encontrado muerto en su vivienda en extrañas condiciones
Vecinos del cantante alertaron de su muerte.
Foto: Captura de redes sociales

Según las primeras informaciones divulgadas por medios internacionales y portales de entretenimiento, las personas cercanas al cantante comenzaron a preocuparse al no verlo durante varios días. Esa ausencia, sumada al olor que salía de la propiedad, llevó a los vecinos a solicitar la intervención de las autoridades.

Cuando los bomberos llegaron al inmueble y realizaron la inspección correspondiente, confirmaron que el músico ya había fallecido. Por el momento, no se conocen las causas exactas de su muerte y las autoridades mantienen abierta una investigación para establecer qué ocurrió.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal, donde se le practicarán los exámenes forenses necesarios para determinar la causa del fallecimiento. Hasta ahora, no se ha emitido un informe oficial con mayores detalles.

La noticia causó una profunda conmoción entre sus seguidores, amigos y colegas del medio artístico. En redes sociales, cientos de personas han compartido mensajes de despedida y homenajes, resaltando el legado musical que dejó a lo largo de su carrera.

Publicidad

El cantante también había alcanzado gran notoriedad en YouTube, plataforma en la que superaba el millón de suscriptores y donde sus canciones acumulaban miles de reproducciones. Mientras avanzan las investigaciones, sus fanáticos continúan recordando su voz y el impacto que tuvo en la música de su país.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Viral

Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad